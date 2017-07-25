Названа причина смерти сестры солиста «Иванушек» Григорьева-Аполлонова

23 июля в возрасте 51-го года скончалась родная сестра Андрея Григорьева-Аполлонова - Юлия. Одним из первых о гибели женщины сообщил ее супруг Андрей Григорьев-Аполлонов-младший.



"Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - написал мужчина в соцсетях.

