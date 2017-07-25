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Названа причина смерти сестры солиста «Иванушек» Григорьева-Аполлонова
23 июля в возрасте 51-го года скончалась родная сестра Андрея Григорьева-Аполлонова - Юлия. Одним из первых о гибели женщины сообщил ее супруг Андрей Григорьев-Аполлонов-младший.
"Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - написал мужчина в соцсетях.
Спустя несколько дней после трагедии стало известна причина смерти Юлии. Как сообщают источники, у женщины начался приступ астмы, так как она находилась в доме одна, никто не смог ей помочь. Приехавшие на место происшествия медики, диагностировали смерть из-за острой легочной недостаточности. Сегодня в одном из православных храмов города Сочи состоялась церемония прощания с Юлией. Добавим, что за несколько недель до этого скончался бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев. Мужчина несколько дней находился в реанимации, медики боролись за его жизнь, но чуда так и не произошло.
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