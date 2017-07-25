Сообщившему о свадьбе дочери судьи в Краснодаре адвокату грозит проверка

Пилипенко обратился в московскую палату адвокатов с просьбой проверить Жорина на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката.

"Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой ", — заявил он.

Сергей Жорин сообщил, что заместитель председателя президиума Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила для своей дочери свадьбу, стоимость которой оценивается в $2 млн. По его словам, столь дорогостоящее торжество является "пиром во время чумы" и "плевком в лицо".