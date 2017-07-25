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Сообщившему о свадьбе дочери судьи в Краснодаре адвокату грозит проверка
Фото: соцсети
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко потребовал проверить действия адвоката Сергея Жорина, сообщившего о свадьбе дочери судьи в Краснодаре за $2 млн, передает РИА "Новости".
Пилипенко обратился в московскую палату адвокатов с просьбой проверить Жорина на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката.
"Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой", — заявил он.
Сергей Жорин сообщил, что заместитель председателя президиума Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила для своей дочери свадьбу, стоимость которой оценивается в $2 млн. По его словам, столь дорогостоящее торжество является "пиром во время чумы" и "плевком в лицо".
Сообщается, что для молодоженов выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. Гостем на мероприятии также был Иосиф Кобзон.
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