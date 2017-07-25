Группа шахтеров из города Гуково Ростовской области подала в Останкинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства против главы ВЦИОМ Валерия Федорова . Об этом сообщает РБК

Шахтеры из Гуково ранее протестовали против невыплаты зарплат.

Вместе с ними истцом стал глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов , выступающий в поддержку шахтеров. Также в иске в качестве технического соответчика заявлен «Дождь», при этом отмечается, что к самому телеканалу у истцов претензий нет.

В заявлении сказано, что Федоров своими словами «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».

По мнению истцов, заявления Федорова «отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам» и «символизируют ее отказ от диалога». Шахтеры потребовали признать слова главы ВЦИОМ не соответствующими действительности, а также обязать его публично извиниться.

Первым тему о «процентах» начал ведущий Владимир Соловьев . В радиоэфире он заявил, что на протестные акции в России выходят «два процента дерьма» и «дети коррупционеров».

Затем Федоров, комментируя слова Соловьева в интервью «Дождю», сказал, что в России очень много людей, «у которых нет любви к нашей родине, у которых нет желания сделать ее лучше». «Но все-таки, возвращаясь к оценкам, сколько же их было, вообще порядка 15%, по нашим данным, довольно устойчивая цифра, это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина , к его режиму и отчасти к его персоне», - пояснил он.