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На главу ВЦИОМа подали в суд за рассуждения на "Дожде"
Группа шахтеров из города Гуково Ростовской области подала в Останкинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства против главы ВЦИОМ Валерия Федорова. Об этом сообщает РБК.
Шахтеры из Гуково ранее протестовали против невыплаты зарплат.
Вместе с ними истцом стал глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, выступающий в поддержку шахтеров. Также в иске в качестве технического соответчика заявлен «Дождь», при этом отмечается, что к самому телеканалу у истцов претензий нет.
В заявлении сказано, что Федоров своими словами «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».
По мнению истцов, заявления Федорова «отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам» и «символизируют ее отказ от диалога». Шахтеры потребовали признать слова главы ВЦИОМ не соответствующими действительности, а также обязать его публично извиниться.
Первым тему о «процентах» начал ведущий Владимир Соловьев. В радиоэфире он заявил, что на протестные акции в России выходят «два процента дерьма» и «дети коррупционеров».
Затем Федоров, комментируя слова Соловьева в интервью «Дождю», сказал, что в России очень много людей, «у которых нет любви к нашей родине, у которых нет желания сделать ее лучше». «Но все-таки, возвращаясь к оценкам, сколько же их было, вообще порядка 15%, по нашим данным, довольно устойчивая цифра, это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне», - пояснил он.
Позже на «Эхе Москвы» глава ВЦИОМа добавил, что россиян, которые не любят свою страну, «раза в два больше», чем ранее говорил Соловьев. Федоров заявил, что «не употреблял и не употребляет» слово «дерьмо». По его словам, он всего лишь имел в виду непатриотичных граждан.
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