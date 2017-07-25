Далее:
Главное сейчас
BFM.RU

Движение на Волоколамке частично восстановлено после крупного ДТП

ЧП на Волоколамском шоссе: движение частично восстановлено
Фото:
Три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве, три человека пострадали, уточнили «Интерфаксу» в столичной Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
Ранее информированный источник сообщил, что в аварию попали пять машин, одна из них загорелась. Из-за ДТП движение по Волоколамскому шоссе перекрывалось в обе стороны.
В Госавтоинспекции отметили, что в данный момент движение в районе дома 26 частично восстановлено, в сторону области оно по-прежнему затруднено.
Еще 30 источников
В Москве Главное Москва Происшествия
Интерфакс
ГИБДД МЧС
Оставить комментарий

BFM.RU: последние новости