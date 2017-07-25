Движение на Волоколамке частично восстановлено после крупного ДТП

Три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве, три человека пострадали, уточнили «Интерфаксу» в столичной Госавтоинспекции . На месте работают сотрудники полиции и МЧС

Ранее информированный источник сообщил, что в аварию попали пять машин, одна из них загорелась. Из-за ДТП движение по Волоколамскому шоссе перекрывалось в обе стороны.

В Госавтоинспекции отметили, что в данный момент движение в районе дома 26 частично восстановлено, в сторону области оно по-прежнему затруднено.