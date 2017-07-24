Число пострадавших при стрельбе в Днепре возросло до пяти человек

В результате стрельбы в украинском городе Днепр, по последним данным, погиб один человек и пять пострадали, сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова

"На месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Точнее, они на собственном автомобиле добрались. На это время нам стало известно, что, к сожалению, в больнице один пострадавший скончался", - сообщила она.

По ее словам, никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.

Сообщается, что стрельба началась из-за того, что две группы мужчин не смогли найти компромисс в ходе выяснения отношений.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчину расстреляли из автомата на улице.