«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове

Похитителем посылок в Ростовской области оказался работник ростовского магистрального сортировочного центра «Почты России». Злоумышленник украл почтовые отправления на несколько десятков тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.





«Почта России» будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — заявили в организации.

Сортировщик признал свою вину. 22 июля в интернете появилось видео, на котором оператор показывает свалку из упаковок от почтовых отправлений. На следующий день в ростовском отделении «Почты России» была начата внутренняя проверка.