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Газета.Ru

Источник: площадь Киевского вокзала оцепили из-за подозрительного предмета

В Москве оцепили площадь Киевского вокзала
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В Москве на площади Киевского вокзала обнаружили подозрительный предмет, место инцидента оцеплено. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Подозрительный предмет обнаружен на площади Киевского вокзала, д. 1. Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие кинологов", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгово-развлекательного центра на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.
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