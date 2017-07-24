Источник: площадь Киевского вокзала оцепили из-за подозрительного предмета

В Москве на площади Киевского вокзала обнаружили подозрительный предмет, место инцидента оцеплено. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Подозрительный предмет обнаружен на площади Киевского вокзала, д. 1. Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие кинологов", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгово-развлекательного центра на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.