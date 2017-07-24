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Источник: площадь Киевского вокзала оцепили из-за подозрительного предмета
В Москве на площади Киевского вокзала обнаружили подозрительный предмет, место инцидента оцеплено. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Подозрительный предмет обнаружен на площади Киевского вокзала, д. 1. Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие кинологов", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгово-развлекательного центра на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.
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