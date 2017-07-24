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Два человека оказались под завалами после взрыва на шахте в Кузбассе
На шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе произошел выброс горной породы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.
В настоящее время под завалами находятся двое шахтеров. «На поверхность, по предварительным данным, выведены 79 человек, нет связи с двумя горнорабочими, которые, возможно, находятся под завалами»,— уточнил собеседник агентства.
Источник «Интерфакса» заявил, что на шахте произошел взрыв метана.
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