Два человека оказались под завалами после взрыва на шахте в Кузбассе

На шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе произошел выброс горной породы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

В настоящее время под завалами находятся двое шахтеров. «На поверхность, по предварительным данным, выведены 79 человек, нет связи с двумя горнорабочими, которые, возможно, находятся под завалами»,— уточнил собеседник агентства.