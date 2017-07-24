В поселке Березовка Красноярского края девушка за рулем автомобиля Honda заблокировала единственный выезд из больницы и не пропускала четыре автомобиля скорой помощи. Видеозапись инцидента появилась в группе "ЧП Красноярск" во "ВКонтакте".





Уступить дорогу медицинским автомобилям девушку просили работники больницы, водитель "скорой" и инспектор ГИБДД , однако та утверждала, что должна проехать первой, поскольку у нее в машине находился годовалый ребенок. На просьбу сдать назад автомобилистка ответила, что не умеет этого делать.

По словам очевидцев, перепалка продолжалась около 15 минут, за это время к въезду в больницу подъехали четыре автомобиля скорой помощи. В отношении девушки было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 12.19 КоАП России (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств), которая предусматривает штраф в размере двух тыс. руб. Окончательная версия произошедшего станет известна после проведения административной комиссии.

