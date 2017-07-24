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Появилось видео с места нападения человека с бензопилой в Швейцарии
В интернете появилось видео с места нападения человека с бензопилой на прохожих в Швейцарии. Запись опубликовало издание Daily Star.
Видео демонстрирует оцепленное место преступления и подъезжающие туда полицейские автомобили.
В понедельник, 24 июля, в швейцарском Шаффхаузене мужчина с бензопилой напал на прохожих. По предварительным данным, ранения получили как минимум пять человек, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Metro утверждает, что преступник использовал не бензопилу, а мачете.
Полиция полностью оцепила историческую часть города. Туда продолжают стягивать правоохранителей, так как преступник пока не пойман.
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