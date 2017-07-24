Появилось видео с места нападения человека с бензопилой в Швейцарии

В интернете появилось видео с места нападения человека с бензопилой на прохожих в Швейцарии. Запись опубликовало издание Daily Star.

Видео демонстрирует оцепленное место преступления и подъезжающие туда полицейские автомобили.

В понедельник, 24 июля, в швейцарском Шаффхаузене мужчина с бензопилой напал на прохожих. По предварительным данным, ранения получили как минимум пять человек, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Metro утверждает, что преступник использовал не бензопилу, а мачете.

Полиция полностью оцепила историческую часть города. Туда продолжают стягивать правоохранителей, так как преступник пока не пойман.