В Швейцарии появился маньяк с бензопилой

В швейцарском Шаффхаузене 24 июля мужчина с бензопилой напал на прохожих. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, ранения получили как минимум пять человек, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция полностью оцепила историческую часть города. Туда стягивают «все больше правоохранителей».

Metro утверждает, что преступник использовал не бензопилу, а мачете. По данным издания, полиции пока не удалось его поймать.

Пользователь твиттера @s_j_kummer опубликовал фотографию полицейского оцепления.