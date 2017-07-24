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В Швейцарии появился маньяк с бензопилой
Фото: Кадр из фильма "Техасская резня бензопилой"
В швейцарском Шаффхаузене 24 июля мужчина с бензопилой напал на прохожих. Об этом сообщает Daily Mail.
По предварительным данным, ранения получили как минимум пять человек, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция полностью оцепила историческую часть города. Туда стягивают «все больше правоохранителей».
Metro утверждает, что преступник использовал не бензопилу, а мачете. По данным издания, полиции пока не удалось его поймать.
Пользователь твиттера @s_j_kummer опубликовал фотографию полицейского оцепления.
Die Polizeisperre in der Vorstadt #Schaffhausen #Grossaufgebot #Kettensäge pic.twitter.com/Jdzp999MTA— Sebastian (@s_j_kummer) 24 июля 2017 г.
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