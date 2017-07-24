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На базе отдыха под Одессой прогремел взрыв
В понедельник, 24 июля, в поселке Затока Одесской области на одной из баз отдыха произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное управление национальной полиции.
Предположительно, на базе отдыха взорвался газовый баллон.
Возникший после этого пожар тушат спасатели. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.
Ранее в понедельник СМИ сообщили о взрыве автомобиля ВАЗ 2101 в центре Одессы. В полиции заявили, что машина зарегистрирована на 68-летнего жителя Днепропетровска. Обломки машины разбили витрину магазина. Сам автомобиль восстановлению не подлежит.
Предварительной причиной случившегося эксперты назвали взрыв газового баллона. О пострадавших и погибших ничего не сообщалось.
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