На базе отдыха под Одессой прогремел взрыв

В понедельник, 24 июля, в поселке Затока Одесской области на одной из баз отдыха произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное управление национальной полиции.

Предположительно, на базе отдыха взорвался газовый баллон.

Возникший после этого пожар тушат спасатели. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.

Ранее в понедельник СМИ сообщили о взрыве автомобиля ВАЗ 2101 в центре Одессы. В полиции заявили, что машина зарегистрирована на 68-летнего жителя Днепропетровска. Обломки машины разбили витрину магазина. Сам автомобиль восстановлению не подлежит.

Предварительной причиной случившегося эксперты назвали взрыв газового баллона. О пострадавших и погибших ничего не сообщалось.