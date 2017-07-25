МИНСК, 25 июл — РИА Новости . Возвращение в Минск после концерта в России закончилось для вокалиста белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артура Михайлова восемью швами на подбородке и перерывом в концертной деятельности из-за нападения вооруженного ножом мужчины, сообщил артист РИА Новости.

Буйный пассажир

По словам Михайлова, инцидент произошел в ночь на 11 июля в автобусе, ехавшем в Минск из Москвы. Михайлов возвращался домой после концерта в рамках своего сольного проекта и сразу приметил агрессивно настроенного мужчину. Он заявил, что этот человек изначально был настроен на конфликт и искал для этого повода у всех пассажиров автобуса, которые сидели поблизости, возмущаясь то отсутствием свободного места, то громкими разговорами попутчиков.

"Человек искал конфликта… Я обратил внимание, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я понимал, что он просто ищет повод. Конфликт нарастал", — сказал Михайлов. Пассажиры автобуса, не только белорусский певец, неоднократно делали замечания агрессивному пассажиру. Однако после непродолжительных периодов "затишья" хулиган вновь начинал буянить, добавил собеседник агентства.

Нападение

"Мы отъехали где-то 130 километров от Москвы. В автобусе было темно, трасса не освещалась. Я смотрел фильм, и вдруг справа, втихаря, мне пришелся удар по подбородку ножом. Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне повезло, если бы я был другого роста… Не могу понять, по какой причине он выбрал именно меня", — отметил певец.

По его словам, нападавший стоял в проходе между рядами сидений, махал ножом и кричал. "В автобусе были женщины, дети. Я понимал, что надо защищаться, могут пострадать и другие. Началась потасовка, я "нырнул" под его руку, прижал корпусом, зажал запястье руки с ножом", — сказал Михайлов.

Артист отметил, что мужчина был крепкого телосложения, разжать его руку с ножом не могли двое парней, прибежавших на помощь. Усмирить и обезоружить дебошира смогли только сотрудники полиции, которые зашли в автобус, когда тот остановился недалеко от поста ДПС

Как отметил Михайлов, сотрудники полиции составили протокол о правонарушении, приняли заявление. Теперь, как сообщил собеседник агентства, нападавший мужчина находится дома под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство при отягчающих обстоятельствах — мужчина был пьян в момент нападения.

Артист рассказал, что нападавшим оказался россиянин, живущий в Подмосковье, бывший военный, прошедший войну в Афганистане. "Вероятно, у человека произошел какой-то щелчок в голове после выпитого алкоголя", — рассуждает Михайлов.

Последствия

Михайлов отметил, что прибывшие на место происшествия медики наложили ему на рану восемь швов. "Просил делать швы как можно аккуратнее, ведь я артист, но, возможно, останется шрам, хотя рана заживает хорошо. Думаю, меня как мужчину шрам будет украшать", — пошутил артист.

Он добавил, что из-за происшествия пропустил несколько концертов, как сольных, так и ансамбля. Особенно певец жалеет, что пропустил церемонии открытия и закрытия "Славянского базара", участие в котором, по признанию артиста, является для него "святым", ведь благодаря конкурсному выступлению на нем он в свое время попал в "Песняры". Между тем Михайлов возвращается к концертной деятельности: 27 июля он даст концерт в Гродно.

Касаясь инцидента в автобусе, признается, что старается "не накручивать себя". " Хорошо, что остался жив сам, люди из автобуса — целы. Получил шанс немного осмыслить происходящее в жизни, ищу в ней хорошие поводы и стараюсь делать что-то хорошее", — добавил он.