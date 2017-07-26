Российский турист пропал в горах Абхазии

Турист из России без вести пропал в абхазских горах. Об этом в среду, 26 июля, сообщает портал Sputnik Абхазия.

Житель подмосковного города Раменское Андрей Лихачев прибыл в регион 9-го числа того же месяца. Он остановился в городе Гагра, откуда отправился в горный поход.

Как заявил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, последний раз Лихачев связывался с матерью 12 июля. Тогда мужчина говорил, что с ним все в порядке.

После того как 22 июля путешественник не вернулся самолетом из Сочи в Москву, его родные забили тревогу. МЧС Абхазии начало поиски мужчины, как только получило соответствующий сигнал из России.

Квиниция рассказал, что спасатели начали искать путешественника в районе села Псху в Сухумском районе Абхазии, через которое пролегал маршрут Лихачева.