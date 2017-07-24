В Дагестане похитили министра

В Дагестане похитили регионального министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным Mash, за министра потребовали выкуп в 70 миллионов рублей. Похитителями Казибекова паблик называет двух братьев - Залкепа и Яхъю Алискантовых - из села Шушановка.

Министра похитили возле ипподрома в Махачкале и под дулом пистолета усадили в автомобиль BMW. Около семи часов чиновника удерживали в одном из домов в центре Махачкалы. Его приковали к батарее наручниками.

При передаче части выкупа в 30 миллионов рублей полицейские задержали одного из злоумышленников. Через несколько часов был пойман его брат.

В итоге Казибекова удалось освободить. Mash отмечает, что в тот же день он присутствовал на совещании в правительстве.

Когда именно произошел этот инцидент, не уточняется.