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В Дагестане похитили министра
Фото: public domain
В Дагестане похитили регионального министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash, за министра потребовали выкуп в 70 миллионов рублей. Похитителями Казибекова паблик называет двух братьев - Залкепа и Яхъю Алискантовых - из села Шушановка.
Министра похитили возле ипподрома в Махачкале и под дулом пистолета усадили в автомобиль BMW. Около семи часов чиновника удерживали в одном из домов в центре Махачкалы. Его приковали к батарее наручниками.
При передаче части выкупа в 30 миллионов рублей полицейские задержали одного из злоумышленников. Через несколько часов был пойман его брат.
В итоге Казибекова удалось освободить. Mash отмечает, что в тот же день он присутствовал на совещании в правительстве.
Когда именно произошел этот инцидент, не уточняется.
Казибеков возглавил министерство строительства и ЖКХ Дагестана в июле 2015 года. До этого он работал замглавы НПО «Дагестанберегозащита». С 1996 года занимал руководящие должности в ЗАО «Атом». Также Казибеков был депутатом Народного Собрания республики третьего и четвертого созывов, а с 2010 года работал председателем комитета Народного Собрания Дагестана по строительству и ЖКХ.
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