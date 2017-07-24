Пятилетний ребенок умер в кресле самарского стоматолога

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на приеме у стоматолога. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК по региону.

По версии следствия, пятилетнему ребенку стало плохо после введения обезболивающего препарата. Из-за введения нескольких препаратов у мальчика нарушился сердечный ритм. «Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

В июне в Санкт-Петербурге было предъявлено обвинение в мошенничестве стоматологу, которая удалила жительнице Санкт-Петербурга 22 здоровых зуба. Врач обманула 43-летнюю местную жительницу, поставила некачественные мосты и взяла за эту услугу 843 тысячи рублей. После возбуждения уголовного стоматолог попыталась скрыться от следствия.