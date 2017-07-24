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В Москве из окна здания Минюста выпал человек
В понедельник, 24 июля, с 12-го этажа здания Минюста в Москве выпал человек. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Правоохранители не исключают, что он мог покончить с собой. По предварительным данным, погибший был сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Здание Минюста расположено в Центральном административном округе Москвы на Житной улице.
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