Молодому человеку пробили череп на станции метро в Москве

Молодого человека жестоко избили на станции метро «Авиамоторная» в Москве, сообщили телеканалу РЕН ТВ в пресс-службе столичного управления МВД.



По данным полиции, нападение произошло в ночь на воскресенье, 23 июля, однако сообщается о нем только сейчас. Злоумышленник скрылся с места происшествия, пострадавшего 19-летнего юношу госпитализировали с пробитым черепом.



Подозреваемого в избиении задержали днем 23 июля, он оказался одного возраста с избитым молодым человеком. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мотивы нападавшего пока не называются.



В начале июля в Москве были задержаны мужчина и женщина по подозрению в жестоком убийстве человека, совершенном три года назад. Они полностью признали свою вину и рассказали, что ранее не были знакомы с жертвой. По их словам, они убили мужчину без всякой причины.