Стали известны подробности смерти миллионера Тарасова

Причиной смерти первого советского миллионера Артема Тарасова , предположительно, стало применение экспериментального метода лечения рака. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на близких бизнесмена.

По данным газеты, Тарасов поверил некоему профессору, «открывшему способ жить хоть до 200 лет».

Как пишет «КП», в 2010 году, когда бизнесмен заявил о найденном у него онкологическом заболевании, он начал искать нетрадиционные способы лечения. В итоге на бизнесмена «вышел доктор», который заявил, что все можно вылечить при помощи хлорофилла. Суть лечения заключалась во введении в организм препарата из зеленого хлорофилла, который похож на гемоглобин и легко усваивается раковыми клетками. Затем клетку с помощью лазера облучают светом с определенной длиной волны. Под влиянием лазерного луча из препарата освобождается активный кислород, который должен уничтожать раковую клетку.

В Российском онкологическом научном центре имени Блохина этот метод назвали «довольно спорным». «Лечебный эффект небольшой, если вообще есть. Сначала пациенты платят бешеные деньги за этот «экспериментальный метод», а потом приходят к нам, потому что болезнь продолжает развиваться», - отметили в центре.

По информации «Московского комсомольца», тело Тарасова обнаружил один из его близких друзей. Тарасов позвонил этому человеку и попросил привезти «один из советских антибиотиков для лечения пневмонии и воспаления легких» стоимостью примерно в 69 рублей. По словам друзей бизнесмена, он считал, что знает свое тело лучше, чем медики, и диагнозы ставил себя самостоятельно.

О смерти предпринимателя Артема Тарасова, ставшего первым легальным миллионером в СССР, стало известно 23 июля. Тарасову было 67 лет.

Свой первый кооператив «Прогресс» он создал в 1987 году, а в 1989-м из прибыли другого зарегистрированного им кооператива «Техника» ему выплатили зарплату в три миллиона рублей. В начале 1991 года Тарасов эмигрировал в Лондон, а в 1996-м выдвигался кандидатом в президенты России, однако не был зарегистрирован избиркомом.