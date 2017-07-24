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Стали известны подробности смерти миллионера Тарасова
Причиной смерти первого советского миллионера Артема Тарасова, предположительно, стало применение экспериментального метода лечения рака. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на близких бизнесмена.
По данным газеты, Тарасов поверил некоему профессору, «открывшему способ жить хоть до 200 лет».
Как пишет «КП», в 2010 году, когда бизнесмен заявил о найденном у него онкологическом заболевании, он начал искать нетрадиционные способы лечения. В итоге на бизнесмена «вышел доктор», который заявил, что все можно вылечить при помощи хлорофилла. Суть лечения заключалась во введении в организм препарата из зеленого хлорофилла, который похож на гемоглобин и легко усваивается раковыми клетками. Затем клетку с помощью лазера облучают светом с определенной длиной волны. Под влиянием лазерного луча из препарата освобождается активный кислород, который должен уничтожать раковую клетку.
В Российском онкологическом научном центре имени Блохина этот метод назвали «довольно спорным». «Лечебный эффект небольшой, если вообще есть. Сначала пациенты платят бешеные деньги за этот «экспериментальный метод», а потом приходят к нам, потому что болезнь продолжает развиваться», - отметили в центре.
По информации «Московского комсомольца», тело Тарасова обнаружил один из его близких друзей. Тарасов позвонил этому человеку и попросил привезти «один из советских антибиотиков для лечения пневмонии и воспаления легких» стоимостью примерно в 69 рублей. По словам друзей бизнесмена, он считал, что знает свое тело лучше, чем медики, и диагнозы ставил себя самостоятельно.
О смерти предпринимателя Артема Тарасова, ставшего первым легальным миллионером в СССР, стало известно 23 июля. Тарасову было 67 лет.
Свой первый кооператив «Прогресс» он создал в 1987 году, а в 1989-м из прибыли другого зарегистрированного им кооператива «Техника» ему выплатили зарплату в три миллиона рублей. В начале 1991 года Тарасов эмигрировал в Лондон, а в 1996-м выдвигался кандидатом в президенты России, однако не был зарегистрирован избиркомом.
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