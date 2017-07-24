Американский F-15 чуть не столкнулся с британским заправщиком из-за ошибки диспетчера

В небе над Северным морем только по счастливой случайности удалось избежать масштабной катастрофы. Отвлекшийся на разговор по телефону диспетчер проглядел сближение двух американских истребителя F-15 с британским самолетом-заправщиком. Два американских истребителя F-15 чудом избежали столкновения с британским самолетом-заправщиком в небе над Северным морем из-за невнимательного диспетчера.

По данным Telegraph , в критический момент сотрудник диспетчерской отвлекся на телефонный звонок. Как сообщили британские пилоты, один из F-15 на скорости более 640 километров в час пересек путь движения их воздушного судна. В этот момент расстояние между двумя самолетами не превышало и 50 метров. Экипаж заправщика даже почувствовал турбулентность, когда пилот истребителя включил дожигатель, чтобы увеличить скорость и уклониться от столкновения. Расследованием данного инцидента уже занялась специальная комиссия, которая опросила всех свидетелей произошедшего.

Как выяснилось, между диспетчером и американцами военными пилотами возникло недопонимание по маршруту движения. Сотрудник также не смог отследить перемещение истребителя в реальном времени из-за того, что оказался втянут в отвлекающий и сложный разговор по телефону . Напомним, 12 июля в аэропорту Сан-Франциско диспетчерам удалось предотвратить самую крупную авиакатастрофу в истории гражданской авиации , в которой чуть не столкнулись пять пассажирских самолетов.