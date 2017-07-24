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iFly объяснила, почему произошли задержки рейсов

iFly объяснила, почему произошли задержки рейсов
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Задержки рейсов iFly вызваны неисправностью одного самолета и поздним возвращением другого с техобслуживания, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.
В ночь на понедельник в Москву вернулись российские туристы, которые несколько дней ждали вылета рейсом iFly из турецкого Бодрума. Самолет должен был вылететь еще в пятницу, но был задержан, и туристы остались ждать вылета в Бодруме, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение. Задержки рейсов iFly ожидаются до вторника.
"По уточненной информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания", — приводятся в сообщении слова PR-директора туроператора TezTour Ларисы Ахановой.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly.
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