Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью «Звони»

В соцсетях опубликовали фотографии с обнаженными девушками, которые катаются на кабриолете в Пензе. Снимки размещены в группе «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области» во «ВКонтакте».

Судя по фото, на задней части машины разместилась табличка с надписью «Звони».

«Докатились... Это победа, друзья, теперь и в Пензе пропаганда разврата в неприкрытом виде. 21 июля по улицам Пензы проехалась машина, из которой красовались своими телами девушки в вызывающем нижнем белье», — указывается в посте.

Его автор указывает, что женщины «с целью рекламы» демонстрировали свое тело и распивали спиртное. «Никакой нравственности, достоинства, никакого уважения к себе и к окружающим, без понятий стыда и совести», — отмечается в публикации.

Многие комментаторы не увидели в произошедшем ничего предосудительного. «Это обычный рекламный ход. Все в пределах правового поля. Обо всем остальном — в воскресную школу», — отметил один из пользователей. По мнению другого, «автора, наверное, задело просто, что ее на этой машине не взяли покататься».

Некоторые согласились с пользователем, написавшим пост.