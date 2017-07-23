СМИ: в Таиланде ночью на пляже задержали двух двух голых россиян

Полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала на пляже в ночь на воскресенье двух россиян, мужчину и женщину, которые купались и ходили по пляжу совершенно обнаженными, сообщает интернет-версия популярной тайскоязычной газеты "Тхаи Рат".



Оба россиянина были пьяными, их задержали за недостойное поведение в общественном месте, говорится в сообщении.



Это не первый случай задержания иностранцев на пляже по такому обвинению; несколько подобных случаев произошло и с россиянами. Задержанным грозит штраф, обычно составляющий около 20 долларов.