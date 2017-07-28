В закрытых Telegram-каналах появились фото краснодарской судьи Елены Хахалевой с Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. Об этом пишут «Известия»

Как утверждает газета, Бухникашвили является «криминальным авторитетом». Фото Хахалевой в компании Бухникашвили опубликовал также портал «Прайм Крайм».

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«Блокнот Краснодар» опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись допроса Бухникашвили в 1997 году. На видео мужчина представляется и рассказывает, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева.

В то же время судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».

Резонанс вокруг свадьбы своей дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.

Из декларации Хахалевой, опубликованной на сайте суда, следует, что она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей. Позже Совет судей Краснодарского края провел проверку, по итогам которой свадьбу дочери Хахалевой оценили в пять миллионов рублей.