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Опубликовано компрометирующее фото "золотой" судьи Хахалевой
Фото: соцсети
В закрытых Telegram-каналах появились фото краснодарской судьи Елены Хахалевой с Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. Об этом пишут «Известия».
Как утверждает газета, Бухникашвили является «криминальным авторитетом». Фото Хахалевой в компании Бухникашвили опубликовал также портал «Прайм Крайм».
www.primecrime.ru
«Блокнот Краснодар» опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись допроса Бухникашвили в 1997 году. На видео мужчина представляется и рассказывает, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева.
Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что на свадьбу дочери Хахалевой было потрачено около двух миллионов долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall, а гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев, с которым судья находится в разводе.
В то же время судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».
Резонанс вокруг свадьбы своей дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.
Из декларации Хахалевой, опубликованной на сайте суда, следует, что она заработала в 2016 году 2,6 миллиона рублей. Позже Совет судей Краснодарского края провел проверку, по итогам которой свадьбу дочери Хахалевой оценили в пять миллионов рублей.
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