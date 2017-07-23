Рыбак обнаружил гору упаковок от вскрытых посылок

Рыбак из Ростовской области рыбак выложил в сеть видео, на котором показал найденные им в прибрежных зарослях вскрытые посылки, которые так и не дошли до адресатов. Автор YouTube-канала о рыбалке Антон Куренков рассказал, что, наткнувшись на свалку в камышах, он не сразу понял, что это упаковки от посылок, в основном в города Ростовской области.

«Вот посылки из Китая, отправленные « Почтой России в разные города», - рассказал рыбак. Среди посылок он обнаружил также ту, что предназначалась его знакомому. «Посылка поступила в сортировочный центр Ростова-на-Дону и успешно его покинула, но вот до отделения она не добралась, а была вероломно вскрыта и разграблена», - сообщил автор видео, потребовав, чтобы по этим фактам провели проверку.

«Прошу рассмотреть мое видеообращение как заявление в Роспотребнадзор прокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи в крупных размерах. Претензию и суть я изложил при обращении на горячую линию почты России», - заявил он.

«Почта России» отреагировала на видео в комментариях. «Здравствуйте. Я официальный представитель Почты России в социальных сетях. Отправьте, пожалуйста, нам на blog@russianpost.ru изображение с координатами данного места», - написал один из пользователей.

В пресс-службе организации сообщили, что сотрудниками почтовой безопасности УФПС Ростовской области проводится внутреннее расследование, сообщает телеканал «Звезда»

«Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому отправлению проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций», - говорится в сообщении.