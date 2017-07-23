Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование

МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, обвиняемых в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Юнона Царева.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она.