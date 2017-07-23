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Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, обвиняемых в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Юнона Царева.
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она.
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