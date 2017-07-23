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У полковника-миллионера Захарченко нашли новые счета в Швейцарии
Российские СМИ узнали о том, что Следственному комитету удалось найти в Швейцарии новые счета «полковника-миллиардера» — экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Деньги туда отправляла целая группа бизнесменов, для которой Захарченко выступал как влиятельный «решальщик».
«У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых был ГУЭБиПК. Дальше бизнесменов через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. За прекращение проблем он обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизиты для перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы „Divontal services S. A.“ (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих)», — пишет «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Указанная фирма была оформлена на иностранных граждан, но управлял счетами отец Дмитрия Захарченко Виктор Дмитриевич. Сам полковник также имел к ним доступ.
Напомним, замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября прошлого года в Москве. При обыске у него обнаружили более 8 миллиардов рублей, а вскоре эта сумма резко выросла из-за ареста все новых и новых счетов.
Полковнику-миллиардеру предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).
В настоящее время полковник находится под стражей в СИЗО «Лефортово». Арестован и его отец Виктор.
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