У полковника-миллионера Захарченко нашли новые счета в Швейцарии



«У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых был ГУЭБиПК. Дальше бизнесменов через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. За прекращение проблем он обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизиты для перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы „Divontal services S. A.“ (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих)», — пишет «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Указанная фирма была оформлена на иностранных граждан, но управлял счетами отец Дмитрия Захарченко Виктор Дмитриевич. Сам полковник также имел к ним доступ.



Напомним, замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября прошлого года в Москве. При обыске у него обнаружили более 8 миллиардов рублей, а вскоре эта сумма резко выросла из-за ареста все новых и новых счетов.



Полковнику-миллиардеру предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).

