Причины вынужденной посадки самолета в Ростове расследует спецкомиссия



Спецкомиссия расследует причины вынужденной посадки в субботу в аэропорту Ростова самолёта "Симферополь-Москва", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

"Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. В 18:15 (по местному времени субботы) самолет благополучно совершил посадку", — отметил представитель компании.



Он добавил, что "для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия".

