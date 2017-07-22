Самолет разгерметизировался по пути из Симферополя в Москву

Самолету, который возвращался из Крыма в Москву, пришлось внештатно приземлиться в Ростове-на-Дону по причине разгерметизации. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, командир "Боинга-737800" доложил о неполадках на борту во время полета над Краснодарским краем и запросил экстренную посадку.

Дело в том, что во время полета произошла разгерметизация салона, этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски. Пассажиры могли ими воспользоваться, но этого не потребовалось – самолет благополучно сел в ростовском аэропорту, никто не пострадал.