В Риме заканчивается питьевая вода

РИМ, 22 июл – РИА Новости Сергей Старцев . Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.

Это беспрецедентное решение вступит в силу 28 июля. Причиной его принятия стала чрезвычайная ситуации, вызванная сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах с самого начала лета. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года. В июле температуры во многих районах центральной и южной Италии вплотную подобрались к историческим максимумам, что привело к сильным лесным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.

"К сожалению, мы имеем дело с трагедией. Уровень озера Браччано настолько снизился, что это грозит природной катастрофой, которую даже трудно было себе представить до настоящего момента", — заявил в субботу в интервью новостному телеканалу Tgcom24 президент области Лацио Никола Дзингаретти.

Siccità a Roma, Acea alla Regione: "Atto abnorme e irresponsabile" #acea https://t.co/2XpHh7JECF pic.twitter.com/UlflQHERMb

— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 22 июля 2017 г.

​"Согласно нашему решению, запрет на забор воды начнет действовать через неделю. У нас есть еще семь дней, чтобы использовать все возможности и максимально ограничить неудобства для граждан. Но было бы неправильно закрывать глаза на существующую проблему, которая весьма серьезна. Вода для Рима заканчивается, и все должны отдавать себе в этом отчет", — заявил глава столичного региона.

По мнению экспертов, решение властей Лацио может привести к тому, что около 1,5 миллиона жителей Вечного города могут остаться без воды. В этой ситуации в итальянской столице, по всей видимости, придется ввести строгие меры по рационализации потребления воды.

Siccità, Raggi: "Trovare una soluzione per garantire l'acqua a Roma" #virginiaraggi https://t.co/H3uRbZ8aSj pic.twitter.com/YjCR5DL25C

— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 22 июля 2017 г.

​Однако руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением Рима, считает решение руководства Лацио "ненормальным, незаконным и, главное, абсолютно бесполезным с точки зрения защиты озера Браччано". Об этом сообщил в субботу телеканалу SkyTg24 глава компании Паоло Саккани. "Из этого озера Acea берет 86 тысяч кубометров воды в день, что означает понижение его уровня на полтора миллиметра. При этом глубина Браччано составляет 164 метра", — подчеркнул он.