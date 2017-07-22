Несколько квартир обрушились в доме в Петербурге

Несколько квартир обрушились в жилом доме в Петербурге. По предварительным данным, ЧП произошло в доме дореволюционной постройки на Каменноостровском проспекте в субботу вечером.

По словам жильцов дома, в одной из квартир был слышен грохот, после чего на стенах и потолке стали появляться трещины.

Жители дома столкнулись с трудностями, когда попытались покинуть помещение. Дело в том, что двери в квартиру перекосило, их сложно было открыть.

По их словам, аварийная ситуация произошла из-за того, что один из собственников, который выкупил сразу несколько квартир на первых этажах дома, решил проводить перепланировку жилья. В итоге он снес несущие конструкции.

В настоящий момент выясняется информация о пострадавших. На месте инцидента работают специалисты. Жильцов попросили выйти на улицу.