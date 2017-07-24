На Камчатке полицейские застрелили гулявшего на территории больницы медведя

На Камчатке сотрудники полиции застрелили медведя, который забрел на территорию районной больницы в селе Мильково на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

"В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно. В соответствии с законодательством животное было обезврежено", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

В апреле на Камчатке застрелили первого в 2017 году агрессивного медведя, который приблизился к человеческому жилью.