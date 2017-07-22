В Красноярском крае пьяный водитель наехал на детей

Пьяный водитель совершил наезд на группу детей в Красноярском крае, в результате чего один ребёнок погиб, ещё двое пострадали.





«По предварительным данным, в посёлке Березовский около 20:00 по местному времени пьяный водитель на автомобиле ВАЗ-2106 ехал по дороге и съехал с неё, наехав на группу детей, играющих у палисадника», — цитирует Интерфакс начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Владимира Юрченко

По его словам, в ДТП погиб двухлетний мальчик, две девочки пяти и 11 лет госпитализированы с травмами.



Отмечается, что водитель задержан, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее Inforeactor сообщал, что в ДТП под Тюменью погибли два человека.