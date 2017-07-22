Сына лидера «Талибана» погиб при совершении теракта

Сын лидера радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России) Мулави Хайбатуллы Ахунзады погиб в провинции Гильменд на юге Афганистана, совершив теракт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

23-летний Абд ар-Рахман Халид находился за рулем транспортного средства, начиненного взрывчаткой. Машина ехала в сторону афганской военной базы, расположенной в городе Гиришк. Теракт совершен в четверг, 20 июля.

Отмечается, что сын главаря талибов учился в медресе и давно планировал стать смертником.

В провинции Гильменд участились военные действия с участие талибов и правительственных сил.

Мулави Хайбатулла Ахунзада стал новым лидером радикального движения «Талибан» в Афганистане после ликвидации муллы Ахтара Мансура. Мансур был уничтожен в ходе спецоперации, проведенной США на афганско-пакистанской границе 21 мая 2016 года.