Студент под Волгоградом избил девушку и убил ее ребенка за отказ в близости



Студент колледжа задержан в Волгоградской области по подозрению в избиении отказавшей ему в интимной близости девушки и убийстве ее новорожденной дочери, сообщает в субботу МВД РФ

По данным СУСК по региону, 19-летняя девушка вечером в пятницу вместе с двумя приятелями у себя дома в Камышине выпивала и принимала токсичные вещества. Как утверждает ведомство, один из парней стал склонять молодую женщину к близости, но, получив отказ, "накинулся на нее с кулаками", а затем, услышав детский плач, трижды ударил ее одномесячного ребенка по голове. Второй гость вызвал скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, но спасти жизнь младенца не удалось, отмечается в сообщении.



"Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после совершения им особо тяжкого преступления оперативными сотрудниками городского отдела полиции", — говорится в сообщении следствия.



Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, решается вопрос об аресте мужчины.



По данным МВД РФ, подозреваемым оказался 17-летний студент колледжа, он сознался в содеянном.