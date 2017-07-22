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Пилот Air Astana не прошёл перед полётом тест на алкоголь в Амстердаме
Рейс Амстердам — Атырау — Алматы авиакомпании Air Astana отменён из-за нетрезвого пилота.
«Авиакомпания «Эйр Астана» с сожалением сообщает, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошёл тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама», — приводит сообщение авиакомпании Sputnik Казахстан.
Проводится внутреннее расследование инцидента.
В 2016 году одного из пилотов авиакомпании Air Astana осудили на два с половиной года колонии за перевозку и употребление марихуаны. На суде в своё оправдание он отмечал, что пилотам нидерландской KLM разрешено её употреблять за двое суток перед полётом.
В прошлом году в аэропорту Глазго пилотов United Airlines арестовали за попытку взлететь пьяными.
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