Пилот Air Astana не прошёл перед полётом тест на алкоголь в Амстердаме

Рейс Амстердам — Атырау — Алматы авиакомпании Air Astana отменён из-за нетрезвого пилота.

«Авиакомпания «Эйр Астана» с сожалением сообщает, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошёл тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама», — приводит сообщение авиакомпании Sputnik Казахстан.

Проводится внутреннее расследование инцидента.

В 2016 году одного из пилотов авиакомпании Air Astana осудили на два с половиной года колонии за перевозку и употребление марихуаны. На суде в своё оправдание он отмечал, что пилотам нидерландской KLM разрешено её употреблять за двое суток перед полётом.

В прошлом году в аэропорту Глазго пилотов United Airlines арестовали за попытку взлететь пьяными.