Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников, сообщили СМИ

Список был составлен разведкой США на основе данных, полученных в ходе операций в Сирии и Ираке. Данные были переданы ФБР , а затем в Интерпол.

В списке значатся "люди, которых могли научить создавать и размещать самодельные взрывные устройства с целью убийств и нанесения травм". Также сообщается, что, "вероятно, они могут перемещаться между странами для участия в террористической деятельности".

Как сообщает издание, на данный момент неизвестно, находятся ли уже подозреваемые в Европе.

В списке указаны имена, даты вербовки в ИГ*, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, имена матерей и фотографии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.