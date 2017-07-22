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В Афганистане увеличилось число жертв ошибочного авиаудара США
В результате авиаудара США, проведение которого было согласовано Пентагоном, погибли 16 сотрудников полиции Афганистана.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей.
#BREAKING 16 Afghan police were killed in US airstrike in Afghanistan: officials— AFP news agency (@AFP) 22 июля 2017 г.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
Отмечается, что авиаудар был проведён во время операции США против боевиков движения «Талибан»*.
* «Талибан» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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