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В давке на украинско-польской границе погиб киевлянин
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Житель города Борисполь Киевской области погиб на пешем пункте пропуска через украинско-польскую границу «Шегини». Об этом говорится в посте сообщества «Граница сейчас» в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел утром в пятницу, 21 июля. По словам очевидцев, 70-летнему киевлянину, который ехал вместе со своей супругой в Польшу, стало плохо во время ожидания в очереди на границе.
Свидетели отмечают, что люди пропустили мужчину вперед, но за ворота его пустили польские пограничники.
«Человеку стало плохо из-за полученного стресса, болезни и жары. На место была вызвана скорая помощь и полиция», - отметили в сообщении.
Отмечается, что на места работали две бригады медиков – украинская и польская – однако спасти мужчину не удалось. Детали случившегося выясняет полиция.
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