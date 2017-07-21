В давке на украинско-польской границе погиб киевлянин

Житель города Борисполь Киевской области погиб на пешем пункте пропуска через украинско-польскую границу «Шегини». Об этом говорится в посте сообщества «Граница сейчас» в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел утром в пятницу, 21 июля. По словам очевидцев, 70-летнему киевлянину, который ехал вместе со своей супругой в Польшу, стало плохо во время ожидания в очереди на границе.

Свидетели отмечают, что люди пропустили мужчину вперед, но за ворота его пустили польские пограничники.

«Человеку стало плохо из-за полученного стресса, болезни и жары. На место была вызвана скорая помощь и полиция», - отметили в сообщении.

Отмечается, что на места работали две бригады медиков – украинская и польская – однако спасти мужчину не удалось. Детали случившегося выясняет полиция.