Из пензенской колонии сбежал опасный преступник

В Пензе из колонии сбежал преступник, осуждённый за убийство и разбой. Мужчина вышел через КПП по чужому пропуску. Об этом сообщает портал LIFE.





«Осуждённый вышел через контрольно-пропускной пункт, предъявив чужой пропуск, который он украл у незнакомого мужчины, находившегося на длительном свидании», — заявили в ИК-4 УФСИН

Сбежавшим оказался 27-летний уроженец Узбекистана Шавкат Нематов. В настоящий момент сотрудники полиции ищут преступника.