Четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле

При пожаре в пятизвездочном отеле в Турции пострадали как минимум четыре россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «А Хабер».

Они были доставлены в больницу, как и 10 граждан Турции.

Пожар начался утром на кухне гостиницы в Кемере на побережье Средиземного моря. Спасатели эвакуировали из отеля не менее 400 человек.