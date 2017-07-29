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Четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле
Фото: Aristidis Vafeiadakis / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
При пожаре в пятизвездочном отеле в Турции пострадали как минимум четыре россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «А Хабер».
Они были доставлены в больницу, как и 10 граждан Турции.
Пожар начался утром на кухне гостиницы в Кемере на побережье Средиземного моря. Спасатели эвакуировали из отеля не менее 400 человек.
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