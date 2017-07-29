Россияне пострадали при пожаре в турецком отеле

При пожаре в пятизвездочном отеле в район Кемере в Анталье (Турция) пострадали четыре россиянина, сообщает телеканал A Haber . Россияне и 10 граждан Турции были госпитализированы. Опасности для их жизни нет.

Son dakika: Lüks otelde yangın...

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Samsun Haber pic.twitter.com/HdlWJlgWK4— Samsun Gazetesi (@SamsunGazetesii) 29 июля 2017 г.

Спасатели эвакуировали из отеля не менее 400 человек. Огонь удалось быстро локализовать.

По данным консула России в Анталье Алексея Шиванова, около 200 эвакуированных оказались россиянами, сообщает Life . Он подтвердил данные о том, что четверо граждан РФ госпитализированы, но отметил, что их жизни ничего не угрожает.

«Да, пострадали. Легко пострадали. Просто надышались продуктами горения четыре человека. Там было по меньшей мере двести россиян», — сказал он.

Пожар вспыхнул утром в подвале отеля на кухне. Возникло сильное задымление. На место прибыли пожарные и аварийно-спасательная служба. Многие из постояльцев отеля оказались заблокированы в своих комнатах. Люди ждали помощи на своих балконах, сообщает телеканал Habertürk

Сейчас к ситуации подключились туроператоры. Предполагается что некоторые отдыхающие захотят переехать в другие отели, которые им должны обеспечить.

Два года назад в Кемере четверо россиян попали больницу из-за отравления угарным газом. Пожар вспыхнул в гостинице Stardust Beach в спа-центре, расположенном на цокольном этаже здания. В отеле проживали 190 российских туристов. Из-за задымления возникла паника. Из номеров на верхних этажах людей эвакуировали с помощью пожарных лестниц.