Стрелков рассказал о расположении ПВО в момент крушения Boeing

Бывший главнокомандующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе дебатов с политиком Алексеем Навальным ответил на вопрос о причастности ополченцев к крушению малайзийского Boeing над Донбассом. Отрывок дебатов опубликовал YouTube-пользователь Дима Киевский.

«Все средства противовоздушной обороны, которые были у меня в распоряжении, включали пять ПЗРК «Игла» и одну «Стрела-10», которая на момент падения Boeing находилась в Зугрэсе и прикрывала Зугрэс. Соответственно ополчение, подчиненное мне, Boeing сбить не могло от слова «никак», - подчеркнул Стрелков.

Он подчеркнул, что других комментариев по этому поводу «давать не может и не будет». «Я не участвовал в расследовании и даже не интересуюсь им принципиально», - подчеркнул Стрелков.

Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал на территории Донбасса 17 июля 2014 года. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии, ФРГ, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Украинские власти и ополченцы обвиняют в случившемся друг друга.

В организации обстрела Boeing родственники погибших британцев обвиняли именно Стрелкова, подав на него иск в суд. От него потребовали компенсации в 500 миллионов долларов.

В сентябре 2016 года Международная следственная группа (JIT) представила второй отчет о причинах крушения рейса MH17. Главный вывод следствия заключается в том, что «Бук» ополченцам привезли из РФ, а после запуска ракетный комплекс вернули на российскую территорию. По версии JIT, ракету запустили из района поселка Первомайский, который тогда контролировали ополченцы. JIT продлила свое расследование до начала 2018 года, чтобы установить виновных. В список подозреваемых европейские следователи включили сотню человек, однако личности их раскрывать не стали.

Российские власти отказались считать окончательными результаты расследования JIT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в докладе международных следователей нет никаких доказательств. Он подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на невозможности поставки каких-либо вооружений в Донбасс.