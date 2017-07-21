Под Хабаровском два подростка погибли, врезавшись на мотоцикле в корову



Два подростка в Хабаровском крае, взявшие без спросу родительский мотоцикл, погибли на дороге после столкновения с коровой, сообщило в пятницу УМВД России по региону.

"В селе Дубовый Мыс Нанайского района 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на корову. После столкновения мотоцикл опрокинулся. Водитель и его 15-летний пассажир погибли", — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе разбирательств установлено, что ключи от мотоцикла подросток взял, когда родителей не было дома.



Как пояснили в УМВД, корова лежала на дороге и подросток ее не заметил. Животное выжило.