Землетрясение в районе турецкого Бодрума вызвало цунами

На юго-западе Турции произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров, передает РИА Новости

Как сообщила в ночь на пятницу, 21 июля, Эсенгюль Дживелек, губернатор провинции Мугла, землетрясение, по предварительным данным, не привело к серьезным разрушениям.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.

Власти рекомендовали жителям не возвращаться пока в дома из-за риска повторных толчков, которые все еще продолжаются. На место происшествия прибывают спасатели, о пострадавших информации нет.