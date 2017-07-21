Власти подтвердили причину смерти солиста Linkin Park

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости . Коронер подтвердил, что причиной смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство, сообщает телеканал USA Today.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен в четверг мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города.