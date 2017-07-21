Приговоренного к 33 годам тюрьмы игрока в американский футбол решили выпустить

Бывшего игрока в американский футбол О. Джея Симпсона , приговоренного к 33 годам лишения свободы за ограбление и похищение людей, решили выпустить на свободу. Об этом сообщает портал Deadline.

Решение приняла комиссия по условно-досрочному освобождению штата Невада. 70-летний экс-футболист и актер выйдет на свободу в октябре 2017 года. В ходе слушаний в режиме телеконференции он смеялся и шутил со своим адвокатом и называл себя примерным заключенным. Он также заявил, что осознал недопустимость насилия.

В 2008 году Симпсона обвинили в ограблении и похищении людей, а также в организации и руководстве преступным сообществом. В этот раз суд признал футболиста виновным и приговорил его к 33 годам тюремного заключения.