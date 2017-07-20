Под Москвой мажор на Maserati открыл стрельбу после ДТП

Водитель элитной иномарки открыл стрельбу после аварии в Подмосковье. Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД региона Татьяну Петрову, против нарушителя возбуждено уголовное и административное дело.

Авария произошла на территории деревни Алексино в Истринском районе. Здесь столкнулись Maserati и Mazda. Между водителями произошел конфликт, во время которого "рулевой" итальянского авто выстрелил в своего оппонента из травматического оружия и скрылся. Пострадавший получил ранение и был вынужден обратиться к врачам. По этому факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство".

В дальнейшем выяснилось, что водитель Maserati бросил машину в деревне Подпорино в том же районе, где и произошло ДТП. Личность нарушителя установлена, полиция ищет его. Кроме уголовного дела в отношении него заведено и административное - за то, что он уехал с места аварии.