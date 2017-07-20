В Испании убили гражданку России

По данным издания, обгоревшее тело 32-летней россиянки было обнаружено в одной из квартир многоквартирного дома в Валенсии после того, как там возник пожар. Проведенная аутопсия выявила причину смерти — многочисленные удары по голове.

Сообщается, что по подозрению в убийстве россиянки задержан мужчина. Правоохранительные органы предполагают, что он также является виновником возгорания.

У погибшей остался 7-летний сын, сообщает издание. Полиция Испании продолжает расследование данного дела.