В Венгрии россиян заставили снять одежду с советской символикой

На Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште членов российской делегации заставили снять одежду с советской символикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из россиян, приехавших на соревнования.

По словам собеседника издания, эта требование, в частности, коснулось членов тренерского штаба команды по водному поло. Им пришлось снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР.

О запрете россиянам сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Правоохранители якобы заявили, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены законом.

При этом стражи порядки принесли извинения россиянам за вынужденную меру. Они пояснили, что в одежде с символикой СССР на соревнование никого не пустят. Кроме того, за такие принты могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже депортация.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2017 проходит в Венгрии 14-30 июля.